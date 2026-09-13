Водата в Анкара събра очите на японския министър. Гледа и не вярва!
Мислех, че е свещ, написа той за пластмасовата опаковка
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Мислех, че е свещ, написа той за пластмасовата опаковка
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