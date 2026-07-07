Мира Радева призна за новия си мъж

Мира Радева отново се носи на крилете на любовта! Социоложката проговори за новия си мъж, с когото са стари познати.

„Познаваме се повече от 20 години. В последно време възстановихме отношенията си. Близките ми също са го виждали. Мога да кажа, че се чувстваме добре заедно“, призна пред "България днес" звездата от първото издание на „Трейтърс“ у нас.

Новият човек в сърцето на Мира работи в чужбина и не успява да присъства на красивата сватба на сина й. Тържеството се проведе на 20 юни в гористата местност Орлово гнездо под връх Мусала - в близост до село Бели Искър.

Блондинката участва живо в подготовката на събитието, давайки ценни напътствия - най-вече в кухнята. За съпруга единственото й момче взе прекрасната Теодора, с която са заедно повече от 10 години. Социоложката определя Теди като снаха мечта, наричайки я спокойно своя дъщеря.

През август 2025 г. Радева изненадващо обяви, че се е разделила с половинката си Ивайло Станчев. Двамата бяха заедно близо 2 десетилетия. През последните години отношенията им са повече приятелски, отколкото романтични.

„Както ми каза една астроложка: „Ти си родена под щастлива звезда“ и дори да ти се случва нещо лошо, винаги ще се измъкваш. Не знам как се получава така - особено на моята възраст, човек се отдръпва социално, пък аз продължавам да съм отворена към света. Даже майка ми ме упреква, че нямам задръжки и споделям всичко. Такава съм и затова успявам да докосна хората с моята искреност“, откровена е за пореден път риалити героинята.

Освен с дългогодишния си партньор - Ивайло Станчев, Мира преживява тежка раздяла и с първия си съпруг - Михаил Янов. След повече от 20 години брак двамата се разделят, но отношенията им не остават розови.

През годините двойката води редица съдебни спорове и имуществени конфликти. Радева неведнъж е споделяла, че конфликтът им е оставил трайна следа в живота й. След смъртта на Янов през 2023 г. тя публично изрази съжаление за станалото въпреки всички драми.

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