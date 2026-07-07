Китай показа първа снимка на "полулуната" на Земята

Китайската космическа мисия „Тянуън-2“ (Tianwen-2) изпрати първата снимка на загадъчния астероид 469219 Камооалева (Kamoʻoalewa) – небесно тяло, известно като „квазиспътник“ или „полулуна“ на Земята.

След 13-месечно пътешествие космическият апарат достигна астероида на 4 юли и вече се намира на около 20 километра от него, съобщи Китайската национална космическа администрация (CNSA).

Макар често да бъде наричан „втората Луна на Земята“, Камооалева всъщност не обикаля около нашата планета. Той се движи около Слънцето, но орбитата му е толкова близка до земната, че от Земята изглежда сякаш ни съпътства постоянно. Именно затова учените го определят като квазиспътник.

Основната цел на мисията е да събере около 100 грама материал от повърхността на астероида. Пробите трябва да бъдат върнати на Земята през ноември 2027 г. Преди това апаратът ще извърши подробни наблюдения, за да установи формата, химичния състав и вътрешната структура на небесното тяло.

След приключването на тази задача „Тянуън-2“ няма да се прибере окончателно. Космическият апарат ще използва гравитацията на Земята като своеобразна „прашка“, за да поеме към кометата 311P/PANSTARRS, която се очаква да достигне около 2035 година.

Според учените Земята има няколко известни квазиспътника. Те са особено ценни за научните изследвания, защото се намират сравнително близо до нашата планета и са много по-достъпни за космически мисии от повечето астероиди.

Името Камооалева идва от хавайския език и означава небесен обект, който се движи и „люлее“ по небето – описание, което отлично съответства на необичайната му орбита.

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