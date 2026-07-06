В Бразилия разкъсаха националния отбор

Бразилия дори не потъна в скръб след отпадането от Мондиала в ръцете на норвежките "викинги" (1:2), още на осминафинал. В реакциите на най-големите медии в страната се чете повече гняв и ярост срещу федерацията, а не тъга по отбора.

Институцията "О Глобо" пише в анализа си за мача:

"Построиха ни пясъчна кула с привличането на Анчелоти за селекционер. Това бе проект, скалъпен набързо.

Нямаше как да проработи и всичко приключи също така бързо.

Анчелоти пристигна година преди Мондиала като спасителна операция на федерацията в разгара на най-слабите ни квалификации в историята. Италианецът беше последната надежда да предотврати фиаското. Но и той се провали.

Норвежците разрушиха това, което по същество бе един пясъчен замък. Двата гола на Холанд разбиха илюзията. Той навря реалността в лицето на Бразилия, която се сбогува със световното още на осминафинал. Най-слабото ни представяне от 36 години.

Анчелоти наистина донесе, освен повишаване на морала, идея за отборна игра. Но тя бе изградена набързо, което се отрази дори в избора на състава.

Бразилия отиде на Мондиала, залагайки на сравнително непознат централен нападател (Игор Тиаго), с проблеми по фланговете и само с един плеймейкър. Контузиите на Уесли и Лукас Пакета подчертаха колко зле е сглобен отборът.

Слабото представяне в първия мач срещу Мароко беше предупреждение, че отборният проект все още има значителни недостатъци. Но подобрението срещу слабите Хаити и Шотландия и организираната Япония, създаваше впечатлението, че те са пооправени.

Докато не се появи Халанд.

Централният нападател, който спечели всички с харизмата си, не прости грешките ни.

Късният гол на Неймар нямаше значение. А кадрите с това как провокира норвежците, дори докато отборът му е на секунди от отпадането, не се хареса на бразилските фенове.

Присъствието на Неймар на терена по време на елиминацията беше символично. То подчерта липсата на лидерство. Винисиус, който започна много добре световното първенство, също не успя да изпълни тази роля.

И така всичко свърши. Бързо и лесно, както падат кулите от пясък."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com