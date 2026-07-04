Германия вече не е футболен гранд

Капитанът на Германия Йошуа Кимих призна огромното разочарование, което изпитва след краха на Бундестима на Мондиал 2026.

Халфът на Байерн Мюнхен сподели емоциите си с пост в социалните мрежи и заяви, че ще се нуждае от време, за да се съвземе след провала.

Германците отпаднаха още на 1/16-финалната фаза, след като бяха отстранени с дузпи от Парагвай.

"В момента съм напълно съсипан и трудно намирам думи. Но подобни моменти са част от футбола. Влязохме в турнира с големи амбиции - искахме да направим силно Световно първенство, да представим достойно Германия и да донесем радост на хората. Вместо това отново се провалихме. Това ме убива", написа Кимих.

"Горд съм, че бях капитан на този отбор, но разочарованието от крайния резултат е огромно. Никога не съм се отказвал и няма да го направя, но ще ми трябва време, за да се съвзема и да продължа напред", допълни той.

"Благодаря на всички, които ни вярваха и бяха зад нас. Искахме да ви дадем много повече и съжаляваме, че не успяхме", завърши капитанът на германския национален тим.

Къде отиде легендарната немска психика

Немските медии продължават да разнищват детайлите около краха на Германия на Световното първенство.

Водещият таблоид "Билд" твърди, че четирима от националите отказали да бият дузпа в решителния момент от изпълненията от бялата точка срещу Парагвай.

Именно така се е стигнало до фаталния пропуск на Джонатан Та и Германия развали впечатляващата си серия след шест поредни успеха с дузпи на световни финали.

Големият въпрос е бил около шестото изпълнение за Бундестима, до което се стигна след като Мануел Нойер спаси петия изстрел на парагвайците и остави своите в двубоя.

Капитанът Йошуа Кимих е разговарял с няколко от съотборниците си, но четирима от тях - Леон Горецка, Валдемар Антон, Натаниъл Браун и Малик Тиау, не пожелали да се нагърбят с изпълнението.

Сред тях единствено Браун беше титуляр, а останалите се бяха появили от пейката.

Най-опитен и с най-дълъг стаж в националния отбор е доскорошният футболист на Байерн Мюнхен Горецка, който даже на два пъти е бил помолен от Кимих.

В крайна сметка шестата дузпа за Маншафта изпълни защитникът Джонатан Та, който никога досега не го беше правил в официален мач.

Той стреля високо над вратата и така позволи на съперника да нанесе победния удар.

Очаква се провалът на Германия да коства позицията на селекционера Юлиан Нагелсман.

Докога ще броим Германия за фактор?

В първия си елиминационен мач на световни финали от 12 години насам, Бундестимът се сгромоляса тежко и отпадна от Парагвай след изпълнение на дузпи.

4-кратните световни шампиони никога не бяха отпадали с дузпи на Мондиал, но настоящият им отбор просто няма как да се сравнява със серийните победители от славното минало.

Германският национален тим от 70-те, от 90-те или от 2014 г., когато за последно грабна титлата, щеше да намери начин да пробие защитата на съперник като Парагвай.

Парагвайците са същият състав, който беше разбит с 1:4 от САЩ в първия си мач от груповата фаза и достигна до елиминациите като седмия от осемте най-добри трети в групите.

"Гуараните" умеят единствено да се затворят в задни позиции и да се надяват да излъжат противника благодарение на някоя негова грешка.

Получи им се срещу Турция в мач, в който опонентите им отправиха 32 удара към вратата без да успеят да вкарат.

Получи им се и срещу този ялов Бундестим на Юлиан Нагелсман, който владееше топката през 75% от времето, но идеите му в атака се изчерпваха с безкрайните центрирания в пеналта.

Германия пристигна на първенството със сериозни очаквания, но те се дължаха единствено на реномето, което немците имат покрай миналите си успехи.

Двете отпадания още в групите, които Маншафтът претърпя през 2018 и 2022 г., не бяха просто случайности, а признаци на упадък и сега той се потвърждава с този крах на 1/16-финалите.

"Когато отпаднеш в първата фаза, това не е достатъчно за германския футбол", призна и самият Нагелсман. "Това за нас е трето поредно елиминиране, така че вече не сме част от отборите от първа категория".

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