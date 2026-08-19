Христо Янев каза основния коз на ЦСКА за битката

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния първи мач с ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа.

"Добър отбор. Щом двата отбора сме на плейофи. Ще имат подкрепата на публиката. Готвим се за утре", започна треньорът на "червените".

"Всички, които са тук, ще бъдат използвани и на разположение. За нас е предимство, че изиграхме няколко мача в Европа и първенството. Имаме достатъчно хора. Надявам се да излезем по начина, по който го правим досега в Европа.

Това, че сме стигнали дотук, трябва да ни даде повече свобода. Оттук нататък трябва да се и забавляваме, защото постигнахме целта си участие в основната фаза на евротурнири", допълни Янев.

"Не мисля, че това, че играем в една и съща схема, трябва да ни притеснява. Това ни носи успех, излязохме победители срещу много силни отбори. Макаби и Карабах са с повече опит, но ги преодоляхме.

Натрупахме доста опит. За всеки един от тях имахме различен план. Срещнахме различни противници. Ако в началото някой е имал съмнение, че ЦСКА може да играе европейски футбол, това е налице. Доказахме, че можем. Знаем, че утре ще срещнем пределно мобилизиран отбор. Надявам се да използваме Анжело Мартино на реванша", разясни Янев.

"Играхме на места, на които беше достатъчно горещо. Аклиматизирали сме се. Времето е тежко, но такова ще бъде и за тях. Не е нещо по-различно от предишните ни мачове.

Всички сме подложени на еднакви натоварвания. Жордао не се различава. Състоянието му е добро и всички, които са тук, ще бъдат използвани по най-добрия начин. Не виждам нещо по-специфично. Подготвени сме добре. Желанието и мотивацията ни са огромни да преодолеем този противник. оттук нататък противниците стават все по-силни.

Обърнах внимание на ОФИ срещу АЕК. Те са много сериозен и добър отбор. Не трябва да ги подценяваме. Ще срещнем пределно мотивиран отбор и трябва да дадем най-доброто от себе си. Разговарях с Методи Деянов. Каза неща, които ще са ни полезни, но не мога да ги кажа пред вас", завърши Янев.