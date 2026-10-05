На Вили Вуцов му се обърна устата. Призна за ЦСКА

Бившият треньор на Левски Вили Вуцов изрази мнение, че ЦСКА не отстъпва по качество на любимия му отбор. По време на дебютната среща с фенове на неговото YouTube предаване Sesame_Liga_Vutsov Вуцов получи въпрос кой футболист на червените би взел на „Герена“, ако имаше тази възможност. Специалистът бе категоричен, че ЦСКА разполага с не по-малко добри футболисти от Левски, като назова и конкретни имена.

„ЦСКА има много добри футболисти. Не един, много. Аз мисля, че ЦСКА има не по-малко добри футболисти от Левски. За мен проблемът на ЦСКА беше, че нямаха изяснен стил, както и доста други неща. Организационните неща също бяха проблем. Но в ЦСКА има поне пет-шест много силни футболисти“, заяви Вуцов.

Той специално отличи капитана на ЦСКА Бруно Жордао, за когото призна, че харесва много.

„Аз харесвам много футболисти в ЦСКА. Всичките халфове са добри футболисти. Вие не го харесвате, карате му се, не си харесвате капитана, обаче аз го харесвам много“, каза Вуцов за Жордао.

Бившият наставник посочи още Стефано Сенси и Макс Ебонг, като допълни, че и тримата нападатели на ЦСКА – Сантяго Годой, Жоел Цварц и Йоанис Питас, са силни футболисти.

Вуцов обърна специално внимание и на Теодор Иванов, за когото смята, че има потенциал за сериозен трансфер в чужбина.

„Единственото хубаво, което според мен прави ЦСКА, е, че пази и дава шанс на Иванов. Теодор за мен е футболист, който при всички положения има шанс. Аз съм убеден, че рано или късно ще има реализация със сериозен трансфер навън. ЦСКА не му е ниско нивото, но той ще отиде в някакво по-голямо ниво, за да може да се развие още“, заяви Вуцов.