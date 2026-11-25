Вечерта от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига предложи сериозна драма, късни изравнителни попадения и зрелищен обрат за фаворитите. Докато Реал Мадрид се развихри през второто полувреме срещу ПСВ Айндховен, английските грандове Манчестър Сити и Арсенал трябваше да се задоволят само с по точка пред собствена публика.

Реал Мадрид смаза ПСВ с пет гола след почивката

Испанският гранд изигра две коренно различни полувремена на "Сантиаго Бернабеу", но в крайна сметка стигна до убедителен успех с 5:1 над ПСВ Айндховен. Гостите от Нидерландия шокираха домакините в 32-рата минута, когато опитният Иван Перишич бе точен от дузпа за 0:1. След почивката обаче "белите" наложиха тотална доминация. Федерико Валверде изравни в 50-ата минута, а влезлият от пейката Джуд Белингам направи пълния обрат в 60-ата. Само четири минути по-късно Килиан Мбапе покачи на 3:1, а в заключителните минути отново Мбапе (84') и Винисиус Жуниор (87') оформиха разгромния резултат.

Манчестър Сити и Наполи сътвориха зрелищно 2:2 на "Етихад"

В завръщането на Кевин Де Бройне в Манчестър с екипа на Наполи, домакините и италианският тим си спретнаха драматичен сблъсък, завършил 2:2. След нулево първо полувреме "партенопеите" на два пъти повеждаха в резултата. Расмус Хойлунд откри в 55-ата минута, но 12 минути по-късно Айюб Буади възстанови равенството. В 76-ата минута Ноа Ланг отново изведе Наполи напред, но в 86-ата минута Матис Шерки спаси точката за "гражданите" след асистенция на Жереми Доку.

Арсенал изпусна победата срещу Борусия Дортмунд

На "Емиратс" в Лондон Арсенал и Борусия Дортмунд поделиха точките след равенство 1:1. "Артилеристите" започнаха вихрено и поведоха още в 10-ата минута чрез попадение на Виктор Гьокереш, който засече подаване на Нони Мадуеке. Въпреки сериозния териториален превес и общо 26 отправени удара от страна на лондончани, германците успяха да изравнят в 55-ата минута чрез Максимилиан Байер и да си тръгнат с ценен актив от английската столица.