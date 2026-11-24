Петкратният шампион от Големия шлем и номер две в света Яник Синер претърпя успешна операция на дясното коляно във Финландия, съобщи "Гадзета дело спорт".

Операцията е извършена от финландския специалист Ласе Лемпайнен, който прегледа италианския тенисист в Милано преди процедурата. Според първоначалните прогнози възстановяването на Синер ще отнеме около три месеца, което означава, че италианецът ще пропусне Откритото първенство на Австралия през януари.

Синер получи контузия на дясното коляно по време на Уимбълдън през юли 2026 г. Италианецът пропусна редица големи турнири и официално се оттегли от сезон 2026 през октомври.

През 2026 година Синер спечели пет последователни турнира от сериите Мастърс — победната му серия започна в Индиън Уелс и завърши в Рим.