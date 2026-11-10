Яник Синер обяви голямата си цел

Носителят на пет титли от Големия шлем - Яник Синер разкри, че очаква да се завърне на корта навреме за Australian Open. Първият за годината турнир от Големия шлем ще се проведе от 17 до 31 януари 2027 година.

Той игра за последно на 12 юли, когато победи Александър Зверев на финала на Уимбълдън и оттогава е извън корта поради контузия на дясното коляно.

Ето какво каза Синер по време на пресконференция в Милано, цитиран от "Sky Sport Italia":

"Целта е да отида в Австралия. Надявам се да мога да играя още един турнир преди това. Но не мога да бързам; трябва да следвам всички препоръки на лекарите. Доверявам им се напълно и работя за постигането на тази цел.

Липсва ми това, което обичам най-много - да играя тенис. Но в момента е важно да мисля за бъдещето. Искам да се състезавам още 10-15 години, така че трябва да се грижа за тялото си. Няма значение дали ще се върна месец по-късно".

Относно сътрудничеството си с Магнус Норман, който ще замени Дарън Кейхил в треньорския му щаб през декември, бившият №1 в света заяви:

"Магнус е много подобен на Дарън Кейхил по характер, въпреки че, разбира се, всеки е различен. Той работи много със Стан Вавринка и преживя много важни моменти с него. Важно е да не променяме всичко напълно, а да продължим да се развиваме и да внасяме нещо ново".