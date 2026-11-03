Тежко. Гришо с голям антирекорд

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е изправен пред един от най-трудните моменти в своята дългогодишна професионална кариера. Броени седмици преди края на сезон 2026, бившият номер 3 в света се намира на 133-ата позиция в световната ранглиста на АТР. Въпреки че в календара остават още няколко надпревари до приключването на годината, Григор вече изигра последния си мач и очакванията са хасковлията да финишира кампанията именно около това незавидно класиране.

Това означава, че Димитров на практика ще изпрати най-слабата си година от далечната 2009 насам. Тогава, едва на 18 години и правещ първите си сериозни стъпки в мъжкия тенис, той завърши сезона под номер 288. Още на следващата година Григор се доближи до топ 100, а в последвалите 15 сезона неизменно бе част от елита, като записваше впечатляващи резултати и завършваше в челната десетка през 2014, 2017 и 2024 година.

Настоящата кампания обаче е белязана от сериозен спад във формата, липса на постоянство и ранни отпадания. Дори и да запише по-силни резултати в последните турнири за годината, наваксването на голямото изоставане и завръщането в топ 100 изглеждат като изключително трудна задача, пише "Гонг".

Изпадането толкова назад в подреждането ще създаде огромни затруднения за българина през следващия сезон. За повечето големи турнири той вече няма да попада директно в основната схема, което означава, че ще трябва да стартира от тежките квалификации или да разчита изцяло на покани от организаторите. Предстои да се разбере как 35-годишният тенисист ще подходи към малкото оставащи мачове и дали ще успее да намери мотивация за ново възраждане на корта през 2027 година.