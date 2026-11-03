Спорт

Нови битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА

Ето какво ще се предава в родпния ефир във втор

Нови битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА
03 ное 26 | 15:25
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Влади Кирилов

Nova Sport

5:45 Ийст Бенгал - Ал Сееб, Шампионска лига на Азия 2

18:00 Ал Хюсеин - Ал Шорта, Шампионска лига на Азия 2

20:15 Ал Хилал - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия

Diema Sport 3

12:00 Висел Кобе – Рачабури, Елитна Шампионска лига на Азия

14:10 Конг Ан Ха Ной - Киото Санга, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Естеглал – Шамал, Елитна Шампионска лига на Азия

Diema Sport 2

14:15 Порт - Пекин Гуоан, Елитна Шампионска лига на Азия

22:00 УБА – Саутхемптън, Чемпиъншип

MAX Sport 3

19:45 Галатасарай – Щутгарт, Шампионска лига

22:00 Барселона - Астън Вила, Шампионска лига

MAX Sport 4

19:45 Шахтьор Донецк - Спортинг Лисабон, Шампионска лига

22:00 Атлетико Мадрид - Байерн Мюнхен, Шампионска лига

MAX Sport 1

22:00 Виляреал – ПСЖ, Шампионска лига

MAX Sport 2

22:00 Манчестър Юнайтед – Рома, Шампионска лига

MAX One

22:00 Фейнорд – Интер, Шампионска лига

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Автор Влади Кирилов

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