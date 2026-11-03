Нови битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА

Nova Sport
5:45 Ийст Бенгал - Ал Сееб, Шампионска лига на Азия 2
18:00 Ал Хюсеин - Ал Шорта, Шампионска лига на Азия 2
20:15 Ал Хилал - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия
Diema Sport 3
12:00 Висел Кобе – Рачабури, Елитна Шампионска лига на Азия
14:10 Конг Ан Ха Ной - Киото Санга, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Естеглал – Шамал, Елитна Шампионска лига на Азия
Diema Sport 2
14:15 Порт - Пекин Гуоан, Елитна Шампионска лига на Азия
22:00 УБА – Саутхемптън, Чемпиъншип
MAX Sport 3
19:45 Галатасарай – Щутгарт, Шампионска лига
22:00 Барселона - Астън Вила, Шампионска лига
MAX Sport 4
19:45 Шахтьор Донецк - Спортинг Лисабон, Шампионска лига
22:00 Атлетико Мадрид - Байерн Мюнхен, Шампионска лига
MAX Sport 1
22:00 Виляреал – ПСЖ, Шампионска лига
MAX Sport 2
22:00 Манчестър Юнайтед – Рома, Шампионска лига
MAX One
22:00 Фейнорд – Интер, Шампионска лига