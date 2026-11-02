Вълк изненада туристи в Пирин

Вълк беше забелязан в Пирин през почивните дни. Снимки на хищника бяха публикувани във Фейсбук и бързо привлякоха вниманието на потребителите. Най-голямо впечатление направи фактът, че животното се е появило само и на сравнително открито място – поведение, което според коментиращите не е типично за този предпазлив хищник, пише Топ Преса.

„Много странно, че е позволил да го видят. Обикновено са потайни и не се показват“, отбелязват потребители. Други предполагат, че обилните валежи през последните дни и по-малкият брой хора в планината може да са позволили на животното да се придвижва по-свободно.

Сред коментарите има и притеснения за състоянието му. Някои го определят като слаб и изразяват надежда да е здрав, а други допускат, че може да е болен. Не липсват и шеговити реакции: „Добре, че не е черна пума“. Появата му обаче напомня на мнозина за богатия животински свят в Пирин и значението на хищниците за природното равновесие.

В България се среща сивият вълк (Canis lupus) – най-едрият див представител на семейство Кучета у нас. Основните му местообитания са гористите и труднодостъпни райони на Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Средна гора и Западните гранични планини. Видът се среща и в някои хълмисти и равнинни части на страната, включително Лудогорието.

Вълците обикновено живеят в семейни групи, наречени глутници, които се формират около размножаваща се двойка и нейното потомство. Хранят се предимно с диви копитни животни, но при недостиг на естествена плячка могат да нападат и домашни животни.

Макар да са едни от най-големите хищници в българските планини, вълците по правило избягват срещите с хора. Те са особено предпазливи и проявяват най-голяма активност през нощта, около изгрев и по залез. Именно затова появата на самотно животно на видимо място е направила толкова силно впечатление на хората в социалните мрежи.