Най-красивото село в света се хвана за главата. Намрази туристите

Най-красивото село в света изпищя от собствената си известност. 600-те му жители вече дълбоко съжаляват за популярността на райското кътче, в което живеят.

Селото, което миналата година беше избрано за най-красивото в света, се бори с последствията от собствената си популярност. Вместо спокойствие, идилични гледки и непокътната природа, жителите на английското Бибъри се сблъскват с хиляди туристи всеки ден, които според местните власти замърсяват реката, безпокоят животните и се държат така, сякаш за тях не важат никакви правила.

600 души в Рая

Както съобщава The ​​Sun, село Бибъри в Глостършир, Англия, има население от едва 600 души, но в разгара на летния туристически сезон до 20 000 души го посещават за един ден. Това означава, че над 30 пъти повече туристи, отколкото са жителите, могат да преминат през селото за един ден.

Бибъри беше обявено за едно от 50-те най-красиви села в света на Forbes през 2025 г., което допълнително засили популярността му сред туристите от цял ​​свят. Историческите каменни къщи, тесните улички и живописната река Колн привличат посетители от много години, но това, което някога е било най-голямата гордост и богатство на селото, сега се превръща във все по-голям проблем, според местните жители, пише Nova.rs.

Те дори поставиха маси и столове по средата на реката

Крейг Чапман , председател на местния съвет на Бибъри, предупреди, че през последните месеци туристите се държат така, сякаш им е позволено да правят всичко, без да се съобразяват с вредите, които причиняват на околната среда.

„В летните жеги туристите седяха на брега на реката с крака във водата, газеха в реката, а някои дори разполагаха маси и столове по средата на реката. Това е изключително вредно за дивата природа там“, каза Чапман пред британската BBC.

Река Колн е дом на голямо разнообразие от диви животни, включително лебеди, патици, водни полевки и риби. Местните власти се опасяват, че постоянното газене, утъпкване на речното корито и безпокоенето на животните биха могли допълнително да застрашат деликатната речна екосистема.

Поради това местният съвет одобри поставянето на огради на отделни участъци от реката, с цел да се предотврати влизането на туристи във водата и достъпът им до най-чувствителните части от речния бряг.

Драстичните решения

„Това не е мярка, която бихме искали. Това е драстично решение, но изглежда нямаме друг избор, ако искаме да защитим природната среда по поречието на река Колн“, обясни Чапман.

Планът вече е одобрен от градския съвет, но все още трябва да осигурят необходимите средства за изпълнението му. Ако успеят, оградите биха могли да бъдат монтирани до следващото лято, съобщава Novar.rs вестник „Ютарни лист“.