Три зодии влизат в златна седмица, съдбата им готви големи изненади

Три зодиакални знака ще се радват на изключителен късмет през седмицата от 2 до 8 ноември 2026 г., прогнозира астрологът Кейт Роуз пред изданието „ЮърТанго“. Според нея съдбата подготвя приятни изненади, неочаквани предложения и възможности, които мнозина вече са смятали за безвъзвратно изгубени. Въпреки ретроградното движение на някои планети, периодът ще бъде благоприятен за смели решения, нови начинания и положителни промени в личния живот. Особено важни ще бъдат 4 и 7 ноември, когато две астрологични събития според прогнозата ще отключат нови перспективи.

Стрелец

За Стрелците най-после настъпва моментът, който толкова дълго са очаквали. На 4 ноември съвпадът на Меркурий със Слънцето в Скорпион според астрологичната прогноза ще отвори нови врати и ще им даде възможност да осъществят планове, които досега са изглеждали недостижими. Периодът на размисъл и колебания остава зад гърба им, а на негово място идват смелостта и желанието за действие. Възможно е да се появи предложение за пътуване, интересна промяна в ежедневието или шанс да се захванат с нещо, за което отдавна мечтаят. Единственото условие е да престанат да се връщат към старите разочарования и страхове. Астролозите ги съветват да запазят поуките от миналото, но да не позволяват на неприятните спомени да определят бъдещето им. Късметът ще бъде на страната на онези, които намерят сили да направят решителната крачка напред.

Водолей

Водолеите ще открият, че истинското щастие невинаги се измерва с професионални успехи, пари и обществено признание. На 7 ноември Луната ще се съедини с ретроградната Венера във Везни, което според астролозите ще постави на преден план любовта, личните желания и емоционалното удовлетворение. Представителите на знака ще получат възможност да преосмислят приоритетите си и да отделят повече време за хората, които ги правят щастливи. Възможно е да осъзнаят, че прекалено дълго са поставяли чуждите нужди пред собствените си мечти. Седмицата е подходяща за възстановяване на хармонията в отношенията, приятни срещи и занимания, които носят истинска радост. Вместо непрекъснато да се стремят към поредното постижение, Водолеите ще имат шанс да изградят ежедневие, в което има повече любов, спокойствие и удоволствие от живота.

Риби

Рибите са сред големите любимци на съдбата през новата седмица. Според Кейт Роуз за тях започва нов благоприятен цикъл, който може да върне надеждата за сбъдването на отдавнашно желание. На 4 ноември съвпадът на Меркурий със Слънцето в Скорпион обещава добри новини и неочаквани възможности. Най-голямата изненада може да дойде именно от посока, от която представителите на знака вече не очакват нищо. Възможно е да се появи предложение, което някога им е изглеждало недостижимо, или да получат положителен отговор по въпрос, който отдавна са смятали за приключен. Въпреки че Меркурий ще остане ретрограден до 13 ноември, прогнозата насърчава Рибите да не отлагат първите стъпки към желаната промяна. Особено важно е да следят електронната си поща, телефонните обаждания и съобщенията, защото именно чрез тях може да пристигне дългоочакваната новина.