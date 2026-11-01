Сашо Кадиев разкри последните думи на баща му. Призна за най-големия си страх

В едно от най-разтърсващите си интервюта досега, излъчено в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV, Сашо Кадиев отвори душата си пред Александра Сърчаджиева. Водещият на „Кой да знае“ говори с дълбока емоция за неизбежността на смъртта, мислите за напредналата възраст на майка си - актрисата Катето Евро, и най-съкровените моменти с покойния си баща.

Разсъждавайки за кръговрата на живота, Кадиев сподели, че приема смъртта с уважение, тъй като тя е „пренасяне в друго, по-леко пространство“. Истинският му страх обаче не е свързан с краха на живота, а с болката от липсата на комуникация: „Не се притеснявам за майка ми, а за мъката, че няма да мога да разговарям и общувам с нея. Затова трябва да отделяме повече време един на друг“.

Синът на Катето Евро за първи път повдигна завесата около смъртта на баща си, който губи битката с рака, обхванал цялото му тяло. Водещият разкри болезнена подробност - знаели са диагнозата му, но семейството е решило да му я спести в опит да го предпази от тревоги. Днес обаче Кадиев мисли по различен начин и съветва хората в неговото положение да бъдат открити: „Когато кажеш на човек, че му остава малко време, той има възможност да подреди приоритетите си, да се сбогува и да направи завещание“.

Той сподели и последните им думи на терасата, само две седмици преди смъртта на родителя: на въпроса какво ще прави без него, баща му отвърнал: „Ще наведеш глава и ще ме преживееш“. Часове преди да напусне този свят, в деня на кончината му, двамата успяват да си простят всичко и да си кажат последно „обичам те“.