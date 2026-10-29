Полицията се произнесе за смъртта на музата на Кличко

Разследването за смъртта на американската актриса Хейдън Пенетиер официално приключи, а трагичната кончина на 36-годишната звезда е определена като нещастен случай. Според списание People, позоваващо се на полицейското управление в Грийнвил, Южна Каролина, смъртта е настъпила от фатална комбинация от наркотични вещества и медикаменти.

Пенетиер беше открита в безсъзнание на 16 август в имот под наем в Грийнвил, броени дни преди да навърши 37 години. Токсикологичната експертиза на окръжния съдебномедицински екип установи съдържание на фентанил, съединението 4-ANPP, алпразолам (за тревожност), метокарбамол (мускулен релаксант) и кветиапин (антипсихотик).

В разследването се включи и федералната Агенция за борба с наркотиците (DEA), чиито агенти претърсиха дома ѝ. Въпреки че в деня на трагедията с нея са били бившият ѝ партньор Брайън Хикърсън и брат му, срещу тях не са повдигнати никакви обвинения.

Хейдън Пенетиер, станала световноизвестна с ролите си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, както и във филмовата поредица „Писък“, приживе водеше открита борба със зависимостите. През май 2026 г., само три месеца преди смъртта си, тя издаде бестселъра „This Is Me: A Reckoning“. Актрисата оставя 11-годишна дъщеря.