Отиде си култов режисьор, известен със знакови филми и сериали

Роденият в Унгария режисьор Петер Медак, известен с филми като „Сменено дете“ (The Changeling), „Братя Крей“ (The Krays) и „Управляващата класа“ (The Ruling Class), е починал във вторник в Лос Анджелис на 88-годишна възраст, съобщи „Варайъти“, предаде БТА.

През кариерата си, продължила шест десетилетия, Медак режисира 27 игрални филма в различни жанрове – от психологически хорър и черна комедия до криминална драма. Неговият свръхестествен трилър „Сменено дете“ (1980) с Джордж С. Скот в главната роля печели осем награди „Джини“, включително за най-добър филм. Медак получава и наградата на в. „Ивнинг Стандард“ за най-добър режисьор за британската гангстерска драма „Братя Крей“ (1990).

Роден през 1937 г. в Будапеща, Медак прекарва част от Втората световна война в укритие със семейството си. По време на комунистическия режим в Унгария баща му е хвърлен в затвора, а на бъдещия режисьор е забранено да посещава училище. През 1956 г., по време на Унгарската революция, той бяга във Великобритания, където започва работа във филмовата индустрия, преди да се премести в Холивуд.

Медак дебютира като режисьор на игрален филм с „Негативи“ (Negatives, 1968) с участието на Гленда Джаксън. Сатирата му „Управляващата класа“ (1972) с Питър О'Тул се състезава за „Златна палма“ на кинофестивала в Кан и носи на актьора номинация за „Оскар“.

Сред останалите филми на режисьора са „Един ден от смъртта на Джо Ег“ (A Day in the Death of Joe Egg), „Нека го получи“ (Let Him Have It) и „Кървящият Ромео“ (Romeo Is Bleeding) с Гари Олдман.

Медак работи активно и в телевизията, като режисира епизоди от сериалите „Убийство: Живот на улицата“ (Homicide: Life on the Street), „Наркомрежа“ (The Wire), „В обувките на дявола“ (Breaking Bad) и „Д-р Хаус“ (House).