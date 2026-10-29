Германска пауърметъл група пише последната глава от историята си у нас

Седмото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 9, 10 и 11 юли 2027-а. Към вече обявените Dropkick Murphys се присъединяват Edguy.

Edguy ще се завърнат на сцената през 2027 г. за поредица от ексклузивни прощални концерти, за които Tobias Sammet заяви, че ще "последната глава в историята на бандата".

Германските пауърметъли ще видим като ко-хедлайнери в неделя, 11 юли. Турнето им включва фестивали в Чехия, Испания, Австрия и разбира се Wacken Open Air Германия.

Edguy са създадени през 1992-а от 14-годишните тогава Tobias Sammet, Jens Ludwig, Dominik Storch и Dirk Sauer. Името "Edguy" е било ласкателно прозвище на техния учител по математика по онова време. Групата има издадени 10 студийни албума.

Попитан дали терминът "щастлива хеви-метал група" важи за Edguy, Tobias го отхвърля и добавя: "Ние сме хеви метъл група. Свирим яростен, мощен, понякога ироничен метъл. Ние сме екстравагантни и не се вземаме твърде на сериозно, но това важи и за Van Halen, нали? Те "щастлив рок" ли са? Не, те имат чувство за хумор и са страхотни! Точно като нас."

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 9 до 11 юли 2027 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley може да намерите тук.