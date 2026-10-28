Георги Христов: На всеки мой концерт има празен стол за майка ми

Георги Христов е свикнал да раздава цялата си енергия на сцената, но преди концерт предпочита да остане сам. Така се съсредоточава, подрежда мислите си и преминава наум през всяка част от спектакъла. След последните аплодисменти отново търси уединението, за да направи равносметка и да открие грешките си.

„Максималист съм и това често ми е играело лоша шега“, признава певецът пред „Супер магазин“.

На 24 ноември в зала 1 на НДК той ще представи концерта „Черно и бяло – 40 години“, посветен на емблематичната песен. Освен големите си хитове е подготвил две премиери, нов прочит на „Още“ и две коледни импресии.

Една от новите песни е по негов текст, написан още през 1995 г. за албума „Майчице“. Дълги години търсил подходящата музика, докато младият композитор Марио Кръстев не успял да я създаде само за десетина дни. Другата премиера е по музика на Димитър Гетов и текст на Ангел Симеонов.

Песента, която не може да изпее

Сред най-съкровените признания на Георги Христов е разказът за майка му, която си е отишла преди девет години.

„Написах я за майка ми, когато си отиде преди девет години. Страхотна е, но не мога да я изпея. Разстройвам се ужасно...“, споделя той за песента, която все още не е намерил сили да представи пред публика.

Цяла година след загубата ѝ не можел да изпълнява дори „Майчице“. И днес само прочитането на стихотворението го разплаква. Затова обмисля да повери новата песен на друг изпълнител.

Певецът вярва, че майка му продължава да бъде до него. „На концерти имам чувството, че е с мен в залата.“ Именно затова на всеки негов концерт има празен стол, запазен за нея.

Наказван заради отказана песен

Христов не крие, че през годините характерът му е създавал немалко професионални трудности. Спомня си как отказал песен на Морис Аладжем, защото не я чувствал своя, и последвало шестмесечно отсъствие от радио- и телевизионния ефир.

„Някои казват, че съм тежък характер – не, аз просто имам характер!“

Отказвал е и предложения за участие в риалити формати, включително във „ВИП Брадър“, независимо от високия хонорар. Не желае да прави компромиси с разбиранията си само заради популярност или пари.

Щастлив в любовта, самотник по избор

Извън сцената Георги Христов предпочита спокойния живот и тесния кръг от приятели. Сам се определя като емоционален човек, който трудно понася несправедливостта, но рядко споделя личните си тревоги.

Признава, че е щастлив в любовта и не би могъл да иска повече. А за добрата си форма се грижи с ежедневни тренировки и сауна.

С усмивка разказва и за тазгодишния си неуспех като градинар – засадил три корена тиквички, от които получил едва три плода, въпреки старателното поливане.

Макар някога да е опитал да прекарва част от годината в чужбина, днес е категоричен, че не би могъл да живее далеч от България.

„Тук са моите корени, тук са моите приятели, тук е моята публика, тук е моят живот.“