Георги Христов от Vivacom: Умните градове започват с умни идеи
Форматът на Хакатона сам по себе си е част от учебния процес
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Форматът на Хакатона сам по себе си е част от учебния процес
Скача на въже всеки ден, пише песни в сауната
Христов си припомни за тежки времена
Кой му пише посред нощ
Унищожителен пост във фейсбук
Страхота импровизация
И аз ходя в тоалетната, не съм звезда, казва големият певец
По мириса познавам кой може да ми е приятел, добрите хора миришат хубаво, заяви култовият певец
Георги Христов може да е станал жертва на отмъщение
Естрадната звезда недоволства от новото жури на "Гласът на България"
Певецът периодично пуска среднощни постове във Фейсбук, а на сутринта ги трие
Обичта е по-ценна от любовта, казва певецът
Певецът ще изнесе концерт в Пловдив на 13 август
Връчиха ми обвинение за присвоителна дейност от отпускане на кредит, заяви на излизане от следствието Христов...
Христов, заедно с другия изпълнителен директор на КТБ Александър Панталеев, вече са подсъдими по мегаделото за КТБ...
Тениска на Григор Димитров бе продадена за 1620 лв. на благотворителен търг, на който се събират средства за лечението на колегата журналист Георги Хр...
Кметът на община Банско Георги Икономов се срещна с вдовицата на големия меценат и приятел на град Банско – Георги Христов. Тя бе в града, за да изпъл...
Всички общински съветници от ГЕРБ в Хасково ще дарят заплатите си за лечението на журналиста Георги Христов, съобщи председателят на групата съветници...
Георги Христов страда от рак на дебелото черво и се нуждае от лечение в чужбина Едно от най-талантливите пера на Хасково - журналистът Георги Христо...
Първородният е на 18 и е от руска балерина Георги Христов призна, че има две деца, които умишлено крие от медиите. Първородният му син е на 18, но ра...