Бесни скандали между Дара и Саня Армутлиева!

От доста време насам хората масово се питат къде изчезна Саня Армутлиева и защо не се вясва до любимката си Дара?! И то сега, когато е пикът на славата на Дарина Йотова, свързан с предстоящата Евровизия в България догодина.

Очевидно е, че между двете става нещо и то не е окей. В началото след победата на Бангаранга, Саня беше неотлъчно до Дара по време на събития, фотосесии, интервюта и прочие. После обаче сублимира.

Двете не са засичани заедно от края на юни, а Армутлиева не обелва и дума за някогашната си фаворитка в страницата на Вирджиния рекърдс в мрежата. Не говори и за Евровизия, което е абсурдно, нали?!

Е, близки до Дара и мъжа й Ервин Иванов потвърдиха слуховете и те са, че чутовни скандали са разделили Саня и Дара, а Йотова е трябвало да плати неустойка на шефката си, за да напусне компанията й. И без друго договорът й изтичал скоро, така че сумата не е голяма.

Паралелно с това Ервин създава нова музикална компания, наречена StarShe Global, с която Дара ще се изявява и работи занапред – тяхна си компания. Сещате се, че властна и обичаща парите и славата жена като Армутлиева, няма как да приеме това с охота и към днешна дата тя и Дара са повече от смразени.

Отнемай къде Саня е започнала да отделя повече внимание и да рекламира парчетата на другата Дара – Дара Екимова, но разбира се, те няма да й донесат и трохичка от приходите, които щеше да прилапа покрай бъдещата Евровизия, пише сайтът Ко4.бг.