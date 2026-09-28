Изненада.Накараха Дара да си глътне езика

Елица Узунова е на 16 години. Учи и е учила френски, английски, китайски, испански, италиански и гръцки. Свирила на окулеле и на китара. Тренирала е лека атлетика, художествена гимнастика, тенис на маса.

Има участия в мюзикъли, обича фотография и да готви, а дори е водеща на телевизионно предаване. Участвала в благотоворителни каузи за изоставени деца.

Тийнейджърката с тази визитка показа, че освен всичко друго може да пее впечатляващо. Още когато започна, Дара се обърна, а по-късно самата тя призна, че никога през годините не се е обръщала толкова бързо, още на първите тонове.

Мария Илиева похвали Елица, че има огромен глас. Иван Лечев каза, че това е голям талант и се е почувствал все едно е на концерт на голям изпълнител в голяма зала. Дара призна, че е настръхнала цялата от първите секунди и нарече Елица дете-чудо.

В крайна сметка тийнейджърката обяви, че иска малко Бангаранга и така отиде в отбора именно на Дара.