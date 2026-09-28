Триумх за Мадона и Тейлър Суифт. Най-желаните награди

Тейлър Суифт спечели най-желаната награда на церемонията на MTV Video Music Awards, като видеоклипът ѝ "The Fate of Ophelia" беше обявен за "Видео на годината". Песента е първият сингъл от албума "The Life of a Showgirl", който излезе през 2025 г.

Суифт посвети отличието на покойната кънтри легенда Доли Партън, която почина през август на 80-годишна възраст. При получаването на наградата певицата определи Партън като "върховната шоудевойка" и заяви, че публиката е имала щастието да споделя планетата с нея, life.dir.bg.

Това беше една от общо три награди за Суифт на тазгодишната церемония. Тя получи и първото по рода си отличие MTV VMA Artist Director Honors, което признава приноса ѝ като режисьор на музикални видеоклипове, както и наградата за най-добра режисура за "Opalite". С трите нови отличия Суифт увеличи общия си брой награди VMA до 33 - най-много в историята на церемонията.

Големият победител на вечерта обаче беше Мадона, която получи общо седем награди. Сред тях са отличието за изпълнител на годината и наградата за най-добро денс видео за "Confessions II - The Film".

Мадона откри церемонията с изпълнение на "Bring Your Love", към което се присъедини Сабрина Карпентър. Именно песента им по-късно беше отличена с наградата за най-добро сътрудничество. Мадона изпълни и "Danceteria Afterhours" заедно с Чарли XCX. Това беше първото ѝ участие като изпълнител на VMAs от 23 години.

Сред останалите отличени беше Лиса от Blackpink, която спечели наградата за най-добро поп видео за соловата си песен "Dream". За най-добър нов изпълнител беше обявена британската певица и автор на песни Сиена Спиро.

Церемонията се проведе в Лос Анджелис и беше водена от Снуп Дог. Част от водещите категории бяха определени чрез гласуване на феновете. В рамките на вечерта беше отдаден и специален почит към Доли Партън - Кейси Мъсгрейвс изпълни емблематичната "I Will Always Love You".