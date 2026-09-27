Петдневна магнитна буря идва през октомври

През октомври 2026 г. не се очертават продължителни и екстремно силни магнитни бури, но метеочувствителните хора трябва да имат предвид няколко ключови дати. Според данните на Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA, геомагнитната обстановка ще се влоши осезаемо в средата на месеца.

Най-рисковият и интензивен период се очаква между 12 и 16 октомври, когато в продължение на 5 дни ще има силни геомагнитни смущения.

На фона на есенната адаптация на организма към по-краткия ден и падащите температури, подобни колебания ще усетят по-остро.

В тези дни се препоръчва избягване на прекомерно натоварване и редовно следене на кръвното налягане.

Вторичен пик на повишена активност се прогнозира за 22 октомври, когато също е добре да си спестите силната преумора. По-леки смущения се очакват в началото и края на месеца – между 1 и 3 октомври, както и на 28 октомври, но те едва ли ще засегнат общото състояние на повечето хора.

През останалата част от октомври обстановката ще остане предимно спокойна. Тъй като слънчевата активност се променя бързо и са възможни внезапни колебания, специалистите съветват актуалните прогнози да се проверяват непосредствено преди критичните дати.