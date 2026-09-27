Продават любовното гнездо на Джулия Робъртс и Хю Грант

Една от големите атракции на Лондон, пред вратата на която всеки ден се тълпят хиляди туристи за снимка, сменя собственика си.

Става дума за прословутата къща от филма "Нотинг Хил", разположена в едноименния лондонски квартал, в която бяха заснети най-романтичните сцени между главните герои, изиграни от Хю Грант и Джулия Робъртс.

Цената, в обява за продажба, е £7.95 милиона, пише The Daily Mail.

По време на снимките през 1999 година къщата е принадлежала на сценариста на филма - Ричард Къртис. След колосалния успех на филма и размера на хонорара му, той я запазва, но 15 години по-късно я продава на Нийл Хътчинсън за 6 милиона паунда.

Фасадата на къщата със синя врата отдавна се е превърнала в атракция за туристите. Тълпи от хора всеки ден идват специално в този район на Лондон, за да снимат до мястото, където, според сюжета на филма, са живели главните герои от мелодрамата.

12 години по-късно, цената е с 2 милиона паунда по-висока, а в офертата за продажба е написано, че къщата има "великолепна кухня, трапезария и всекидневна, обединени в едно пространство", която е увенчана с "сводест таван с открити покривни греди и покривни прозорци".

Освен това къщата разполага с "тайна покривна тераса", до която може да се стигне по спираловидно стълбище, разположено в двора с градина.