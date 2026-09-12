Джулия Робъртс с неочаквани думи за "Хубава жена"
58-годишната актриса изигра ролята на проститутката Вивиан Уорд в романтичната комедия от 1990 г.
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58-годишната актриса изигра ролята на проститутката Вивиан Уорд в романтичната комедия от 1990 г.
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Във филма "Тайната не техните очи" напрегнатото ежедневие на сплотен екип федерални агенти за борба с тероризма е нарушено от страшна трагедия. Брутал...
Джулия Робъртс е новото лице на "Живанши", съобщава Контактмюзик. Звездата от "Хубава жена" участва в пролетната кампания на луксозната марка, съсредо...
Филмът "Хубава жена" се превръща в мюзикъл на Бродуей. Режисьорът на лентата Гари Маршал и продуцентката Пола Уогнър търсят композитори, текстописци и...