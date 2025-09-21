Прекрасна новина от Джулия Робъртс! Ще зарадва всички хора

Холивуд официално раздвижи сватбените камбани – Джулия Робъртс потвърди, че се работи по продължение на романтичната комедия

„Сватбата на най-добрия ми приятел“.

В интервю за Variety 57-годишната звезда, която промотира новия си психологически трилър „After the Hunt“, разкри лаконично: „Говорят с мен“. До нея режисьорът Лука Гуаданино не скри ентусиазма си и заяви, че би поел режисурата „на мига“.

Слухове, адвокати и първи стъпки към втора част

Още през юли се появиха първите знаци за продължение, когато Дърмът Мълроуни – екранният любим на Джулия – намекна за проект. В последващо интервю за „Ню Йорк Поуст“ той допълни, че „не знае нищо по въпроса“ и че „адвокатите водят преговори“. Скоро след това Variety съобщи, че филмът е в ранен етап на разработка, а сценарият ще бъде поверен на Селин Сонг, автор на „Минали животи“ и „Материалисти“.

Споменът от оригинала, който покори света

Оригиналният филм от 1997 г. превърна Робъртс в кралицата на романтичните комедии. Тя играе кулинарния критик Джулиан, която осъзнава, че е влюбена в най-добрия си приятел Майкъл (Мълруни), докато той планира брак с Кимбърли (Камерън Диас). В опит да осуети сватбата, Джулиан въвлича в хаоса и своя чаровен гей приятел Джордж, изигран от Рупърт Евърет. Лентата донесе близо 300 милиона долара бокс офис и три номинации за „Златен глобус“.

Носталгия и приятелства, които не ръждясват

Джулия често е изразявала обич към този филм. При 25-годишнината през 2022 г. тя сподели пред „Daily Pop“, че магията е дошла от химията между актьорите: „Никой от нас не се познаваше преди, но всички се харесвахме много. Просто се получи.“ Актрисата допълни, че е запазила „много добра приятелка“ връзка с Мълроуни – доказателство за прекрасното време на снимачната площадка.

Какво може да крие новият сюжет

Още през 2018 г. Робъртс се шегуваше с потенциалното продължение пред Entertainment Weekly: „Предполагам, че Кими и Майкъл са женени и вероятно имат деца. А после сме аз и Рупърт.“ Дали сценаристката Селин Сонг ще превърне тази закачка в нова романтична буря, предстои да видим. Едно е ясно – феновете на 90-арската класика вече потриват ръце за следващата голяма сватбена интрига.

