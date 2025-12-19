Голям дебат за наследството на колониите се разпали в Манчестър

Музей в Манчестър откри нова галерия, посветена на африканските артефакти, с цел да стимулира дискусия за колониалното минало и връщането на плячкосаните културни ценности.

Галерията, наречена "Африка Хъб" (Africa Hub), показва хиляди предмети, за които музеят има ограничена информация. Много от тях са били придобити по времето на Британската империя чрез дарения, покупки, антропологически изследвания, конфискация или дори грабежи.

Силвия Мгбеахурике от общността Игбо, която е съавтор на изложбата, обяснява, че някои артефакти са били дарени, други откраднати, а трети взети насилствено. Според нея важното е тези предмети да бъдат събрани и изследвани, за да се разбере тяхната стойност и история.

Експозицията поставя въпроса дали артефактите трябва да бъдат върнати на общностите на произход или да бъдат споделяни и чествани в Манчестър по нов начин. Музеят призовава обществеността да се свърже с него, ако разпознае някой от предметите.

В световен мащаб се засилват призивите за връщане на разграбени артефакти и човешки останки от Африка и други региони. Много институции все още държат такива предмети, въпреки усилията за репатриране.

Новата галерия умишлено подчертава пропуските в знанията на музея. Често липсват сведения за създателите на артефактите, тяхната оригинална функция или значението им за хората, от които произхождат.

Предметите в изложбата включват музикални инструменти, столове и издълбани фигури. Те са пристигнали в музея чрез дарения, покупки или институционални трансфери, като информацията обикновено се отнася само за дарителя или предходната институция.

През март застъпници призоваха за промени в законодателството, за да се предотврати съхранението и показването на останки на предци без съгласие от техните общности, съобщи БТА

