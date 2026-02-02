Влязохме в Света на Диска! Ето как нарекоха софийска улица

Безименна улица в кв. „Манастирски ливади – Изток“ вече ще носи името на британския майстор на хумористичното фентъзи Тери Пратчет.

Предложението е на кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов и беше гласувано на последната сесия на Столичния общински съвет.

Сър Тери Пратчет (1948–2015) е един от най-популярните писатели. Той става световноизвестен с сатиричния си поглед над фентъзито и най-вече с поредицата романи за измисления от него „Свят на Диска“. Продал е над 85 милиона книги, преведени на 37 езика. Пратчет е посветен в рицарство от кралица Елизабет II през 2009 г. за заслуги към литературата. А още през 1998 г. става Офицер на Ордена на Британската империя. Има и 10 почетни доктората от различни университети (включително Уорик, Бристол и Дъблин).

Феновете високо ценят по британски острия му хумор, пародията на фентъзи жанра, докато самият той твори в него и философските му наблюдения върху обществото и неговите проблеми. Носител е на редица награди, сред които „Карнеги“ (2001) за „Изумителният Морис и неговите образовани гризачи“, наградата на британската книга за изключителни постижения (2010) и на Световната фентъзи награда за цялостно творчество (2010). Отделно и 10 от романите му са награждавани през годините – от 1989 г. за „Пирамиди“, до 2016 г. за посмъртно издаденото сбогуване с героите от „Света на Диска“ – „Овчарската корона“.

