Гадателката на Берлускони с прогноза за Радев. Нов световен ред на 26.02.2026

Съществуват варианта за служебен премиер, казва известната като гадателка на Берлускони - Теодора Стефанова

. Урсула фон дер Лайен и екипът й ще бъдат сменени

. Италия ще е локомотивът на Европа

. Промяната в политиката на България се отлага

. ГЕРБ ще е първа политическа сила

. Тази година или през 2027 ще има нови избори за Народно събрание

. ПП-ДБ се разпадат

. При „Възраждане“ събитията ще са в полза на партията

. Бомбите в Украйна ще спрат

. Европа ще седне на масата не преговорите заедно с Русия

. Китай ще е първа икономическа сила

- Госпожо Стефанова, световният пророк Волф Месинг твърди, че огледалната дата 02.26. 2026 година ще е повратна точка за света. Съгласна ли сте?

- Да, важни стъпки ще бъдат направени при предстоящите разговори с Украйна и Русия в Абу Даби. Възможно е да има преговори между Путин и Зеленски. Много вероятно е пред целия свят да се покаже документ за края на войната. Тя няма да приключи веднага, но ще има изстрадан мир. Ще станем свидетели на замразяване на военните действия. Но конфликтът може да се разпали по друг начин. Бомбите обаче ще спрат.

Така, че на 26.02.2026 г. ще се случат три неща в глобален мащаб. Първото е напредъкът в разговорите за край на войната в Украйна. Може би ще има напрежение за Запорожието, за Донбас. Но ще има един вид споразумение благодарение на усилията на Доналд Тръмп.

- Втората повратна точка?

- Това ще е прекъсването на стария световен ред. Ще дойде нов. Ще има трансформация на Европейския съюз. От февруари месец ще си дадем сметка за много неща. Много от лидерите в ЕС вече няма да са такива. Някои от държавите ще имат предсрочни избори и хора като Макрон, Мерц и други вече няма да имат главни роли. Идват нови водачи.

- Какви процеси да очакваме в обединена Европа?

- Европа ще седне с Русия на масата на преговорите и това ще е голямата новина. Превалутиране, парична политика на държавите - всичко отива към Тръмп, към Америка. Това виждам на този етап. Не трябва да пропускаме факта, че Иран е горещата тема и това е третата повратна точка. Възможно е САЩ да предприемат ход, подобен на случилото се във Венецуела, за да бъде принуден Иран да седне на масата за разговорите.

Знаем, че Китай иска да си вземе Тайван. Така че, доста динамични ще са събитията. Голяма роля ще изиграят Сирия и Ирак. Много важен фактор ще е Ердоган в тези събития. Иран ще бъде принуден да седне на масата и да внесе яснота за ядрените си оръжия, за да предотвратим война.

Русия много бързо навлиза в Азия и в Африка и тя ще се върне на голямата сцена. Тръмп ще се ориентира към нова политика, към нов световен ред, който се пише от великите сили. Ще има коренна промяна на медии, на валути и банки. Дубай и Саудитска Арабия ще играят важна роля при взимането на решения за целия арабски свят.

Китай ще бъде първа икономическа сила. В същото време през тази година ще се разраснат много конфликти. Всичко е сделки, пари, петрол, минерали! На Балканите много трябва да внимаваме, тънка е линията с Албания, Косово, Румъния, Македония, Гърция, Кипър.

- А България какво я очаква?

- България ще вземе решение за участието си в Съвета за мира. Поканени сме в него заедно с Унгария, този казус ще мине през гласуване, а след това ще се произнесе и Конституционния съд. Има мъдри хора, които ще надделеят. Това ще е наша визитка, образ на държавата ни. Трябва обаче да се знае какви ангажименти поема нашата страна. Нищо не пречи да достигнем равновесие спрямо световните събития. Още много държави ще поискат да инвестират в Съвета за мира.

Събитията в глобален мащаб се променят с часове. Тръмп събира в него големите инвеститори и държави. Ние сме на европейския път. Но Европа засега върви на две скорости. Всяка членка ще преосмисли кое е най-добро за народа й –социалната политика, военната, емиграцията…Ще тръгне реформирането на ЕС. Урсула фон дер Лайен ще има ново предизвикателство за пост, но екипът й ще бъде сменен.

Германия и Италия ще си стиснат ръцете. И пак ще кажа: Италия ще бъде локомотивът на Европа. България влезе в еврозоната, но всичко това е в новия световен ред. Отиваме към дигитална валута. Така, че еврото и доларът са донякъде относителни понятия. Пари в брой няма да има, вече сме в супер компютъра. Квантовият компютър, изкуственият интелект. Както знаем, Бойко Борисов подписа у нас да има

фабрика за изкуствен интелект. За какво говорим? Това не е малко, ние трябва да се гордеем.

- Очертава се предсрочните парламентарни избори в България да се проведат през втората половина на април месец…

- …Да, след Великден. В момента се реди служебният кабинет. Фаворит е Андрей Гюров, но номинацията му започна със скандал. Важно е също кой ще е вътрешен и кой външен министър. Нищо не е решено, има напрежение в България срещу кандидатурата на Гюров. Така че, или жена, или Димитър Главчев също може да са служебен премиер.

Всичкото това ще е с намерението да се създаде доверие в народа ни, който излезе на площадите и подаде заявка за участие на политиката. Бях казала, че цяла вълна от хора ще протестира и ще поиска промяна.

- Промяната ще се случи ли?

- Засега не. Защото никой няма магическа пръчка. Президентът Румен Радев хвърли оставката си, за да може да излезе на партийния терен. Сега всички чакат той да наложи нов модел. Но това няма как да се случи изведнъж. Ще има много нови граждански проекти и партии. Ще има размествания. Четири или пет парламентарно представени партии сега няма да минат прага. Политиците трябва да са смирени и обединени и между тях да има диалог и консенсус.

- А коя политическа сила ще е първа на предстоящия вот?

- ГЕРБ ще е, но с малка разлика пред втората. Партията на Румен Радев, чието узаконяване предстои, вероятно ще е втора. Ще има обаче бум на атаки и компромати срещу Борисов и Радев. Отдавна говоря, че двама генерала ще се изправят един срещу друг.

В България ще дойде нов американски посланик и това предполага, че по нов начин ще се развиват процесите в страната ни. Ще има пренареждане. Ще имаме правителство на спасението. Всички ще седнат на масата на преговорите.

- И повече предсрочни избори няма да имаме, така ли?

- Не. Тази година или в началото на следващата 2027 отново ще имаме предсрочни избори за Народно събрание. Т. нар. Нова сглобка след вота през април няма да е трайна. Ще има много протести от всеки един сектор. Защото гладът ще удари хората в джоба им. Те отново ще се разочароват от политическите съюзи. Но се очаква сега малко по-голяма избирателна активност.

- Ще има обаче партии, които ще обжалват резултатите.

ПП-ДБ се разпадат. „Да, България“ ще се отдели. Резултатът за тях ще е червен картон на изборите. Годината за България ще е преходна, нищо сериозно няма да се случи.

Трайно правителство може да имаме през 2027 и 2028 година. Тогава вече студенти, млади хора ще поведат държавата към бъдещето.

- Какъв профил ще има партията на Радев?

- Ляво-центристки. Много военни ще има в нея. Ще има жени с лидерски постове. Политическата кариера на Бойко Борисов започва сега.

- Сега, след толкова много години начело на изпълнителната власт?

- Да, защото той ще се кандидатира за президент. Дали ще иска или не, ще му бъде предложено. Бях казала, че България ще се събуди с жена президент и това се случи. Борисов ще застане срещу Илияна Йотова.

- А какви процеси да очакваме в БСП и другите парламентарни партии днес?

- Да кажем, че Зафиров ще подаде оставка. В партията ще има хора, които ще се прилепят към проекта на Радев. Но не виждам, че той ще има 121 депутата. Всички обаче ще трябва да разчитат на младите хора, които очакват нещо хубаво да се случи в нашата прекрасна България.

МЕЧ и „Величие“ не ги виждам в Народното събрание. При „Възраждане“ събитията ще са в полза на партията. Много неща ще се променят у нас. Трябва да бъде обсъдена и помощта за Украйна. Как ще участва България? И с какви помощи след като бъде постигнат мирът? Орбан ще спечели, ще има промяна и във Великобритания.

- Природата ще ни изненада ли?

- Ще има земетресения, наводнения, магнитни бури. Съжалявам да го кажа, но ни очакват влакови и самолетни катастрофи. Джеф Безос и Илон Мъск ще имат голям успех.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com