Гадателката на Берлускони с прогноза за Радев. Нов световен ред на 26.02.2026
Ще имаме правителство на спасението, каза Теодора Стефанова
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Ще имаме правителство на спасението, каза Теодора Стефанова
Коледно кафе и джинджифилови сладки с Теди!
Търсете специалното приложение на Теодора Стефанова в новия брой на "Стандарт", който вече е на пазара
Прогнозите на Теодора Стефанова - само във вестник "Стандарт" на 20 декември 2024 г.
У нас ще се случи нещо, което никой досега не вярваше
Тя вече е била на ключов пост във властта, сега има нова роля
ДПС влиза силно във властта, виждам Пеевски като институция, казва гадателката на Берлускони
Какво ни чака
Теодора Стефанова разкри какво ще стане до 6 години
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Теодора Стефанова е категорична - всички пречки падат
Родните ІТ специалисти ще имат огромен принос в изкуствения интелект, каза Теодора Стефанова
Уникалното издание е най-добрият коледен подарък
Уникалното издание е най-добрият коледен подарък
Иде пандемия "На колене пред водата!", казва Теодора стефанова
До всеки от тях ще има нещо, което не подозираме
Мощно гражданско движение ще влезе в политиката на България
Очертават се скандали, ще има голямо напрежение
Кога ще приключи войната