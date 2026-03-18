Братовчедките на Уилям в сълзи заради Кейт

Светът на принцеса Беатрис и принцеса Юджини се преобърна, след като получиха последно сурово послание от кралския двор.

Сестрите, които винаги са били защитавани от своя чичо крал Чарлз, сега са подложени на сериозен контрол, след като се появиха въпроси около появата на имената им в имейли от досиетата на Епщайн.

За разлика от монарха, принц Уилям и принцеса Кейт са взели твърдо решение да не допускат повече противоречиви фигури в кралския кръг, за да защитят монархията и бъдещето на кралските поколения.

Източник е споделил пред списание Heat, че Беатрис и Юджини са дълбоко засегнати, след като им беше забранено да присъстват на тазгодишния Роял Аскот.

Кралското семейство ясно е подчертало, че те вече не са добре дошли във вътрешния кръг.

Най-много е наранило Беатрис и Юджини отношението на техния братовчед принц Уилям към тях след оттеглянето на Андрю и Фърги от кралските задължения.

„Те са работили толкова усилено, за да останат лоялни и да не привличат внимание, и многократно са показвали своята вярност към Уилям и Короната, така че това изключването от Роял Аскот екато шамар в лицето“, казва източникът.

Твърди се, че Кейт Мидълтън е играла ключова роля зад кулисите, за да държи сестрите на разстояние.

„От известно време има напрежение между нея и момичетата, така че за тях не е трудно да повярват, че тя е изиграла роля в това“, се казва в доклада.

Беатрис и Юджини са в сълзи от факта, че техният братовчед, с когото са израснали, ги оставя в трудна ситуация.

„Те винаги са чувствали, че имат специална връзка с него още от деца. Това е голяма част от причината да се връщат към мисълта, че Кейт вероятно му влияе зад кулисите“, добавя още източникът.

Въпреки това, участието на бъдещата кралица в решението относно Роял Аскот не е потвърдено.

