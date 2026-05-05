Напрежение. Хари чака важна покана от Англия

Чарлз и Хари се разминаха по време на официалната визита на краля в САЩ, но принцът скоро може да има възможност да се срещне със семейството си.

Хари вероятно ще се прибере на родна земя за сватбата на първия си братовчед – Питър Филипс, синът на леля му, принцеса Ан. Питър ще се венчава за Хариет Сперлинг на 6 юни в църквата „Ол Сейнтс“ в Кембъл, Сиренсестър. Ако херцогът на Съсекс получи покана за церемонията, може да се стигне до дългоочакваната среща между отчуждените братя Хари и Уилям.

Според Closer, синовете на краля не са били в една и съща стая от август 2024 г. Последният път, когато са били под един покрив, е на погребението на техния чичо, лорд Робърт Фелоус. Хари е доста обнадежден от предстоящите събития, но Уилям все още е разгневен заради предателствата на по-малкия си брат, твърдят край Темза.

„Поканата за сватбата е много важна, това не е поредното семейно събитие. Ако трябва, възможностите за общуване между Хари и Уилям ще бъдат сведени до минимум.“, добавят информатори. Но от двореца не искат да помрачат церемонията, така че най-интересното предстои. Ако Хари бъде „отложен“ за пореден път, ще бъде голям удар за него.

