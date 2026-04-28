Чарлз е в САЩ, но ще се срещне ли с Хари

Британският крал Чарлз III и кралица Камила са в Съединените щати, за да подобрят отношенията между двете държави. Четиридневното държавно посещение започна в понеделник (27 април), когато кралската двойка се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп на частен чай в Белия дом.

Посещението обаче едва ли ще доведе до семейно събиране. Не се очаква крал Чарлз да се срещне със сина си, принц Хари, по време на визитата. Но защо? Според Софи Елсуърт „абсолютно няма шанс“ кралят да се срещне с принц Хари, докато е в САЩ.

„В никакъв случай… Хари просто продължава да излиза и да говори, когато не бива и наистина трябва да стои далеч от международните дела“, каза Елсуърт пред Sky News. „Той вече не е действащ член на кралското семейство, но се преструва, че е“.

Британският журналист Роб Шутър съобщи, позовавайки се на няколко източника, в понеделнишкото издание на своя бюлетин Naughty But Nice, че Чарлз ще бъде домакин на прием за King’s Trust в Ню Йорк в сряда вечер. Въпреки това, херцогът на Съсекс няма да присъства. „Анна Уинтур и Марта Стюарт са в списъка с гости,“ разкри източник. „Хари и Меган Маркъл не са.“

Източник казал на Шутър, че е имало разговори за частна среща между баща и син в Ню Йорк. Идеята обаче не била одобрена след „псевдо-кралското“ четиридневно посещение на Съсексови в Австралия. „Това пътуване сложи край на всичко“, твърди източникът. „Дворецът видя как изглежда това отстрани и бързо се отдръпна“. Според източника принц Хари „иска срещата по грешни причини“, като отбелязва, че „дворецът иска дистанция“.

По-рано този месец херцогът и херцогинята на Съсекс посетиха Сидни, Мелбърн и Канбера, поздравявайки малки тълпи и посещавайки различни благотворителни организации и каузи, които подкрепят - в нещо, наподобяващо кралска обиколка, но без да е официална.

Наблюдатели казват, че Чарлз би избегнал среща с Хари, за да не се измести фокусът на визитата му - от подобряване на отношенията с Вашингтон - към сина му.

Шанън Фелтън Спенс, бивш ръководител на политиките и комуникациите в британското генерално консулство в Нова Англия, заяви пред Fox News Digital: „Кралят е в САЩ по покана на президента Тръмп. Той е там по официални държавни дела и за отбелязване на 250-годишнината на Америка. Затова програмата и списъците с гости се контролират от Държавния департамент и британското външно министерство. Това е много различно от обикновено кралско посещение и напълно различно от частно пътуване“, добави тя. „Много неща са заложени в тази визита между САЩ и Великобритания, чиито отношения в момента са доста обтегнати. Всеки аспект от програмата ще бъде дипломатически стратегически и координиран“.

Програмата на крал Чарлз е била планирана „с изключителна прецизност“ много предварително, посочва кралският експерт Ричард Фицуилямс. „Фокусът трябва да бъде върху основните участници“, подчерта той. „Просто няма място за принц Хари в този план. Изключително важно е вниманието да бъде насочено само към домакините и гостите, а не към ситуация, при която медиен шум може да отклони вниманието. Това трябва да се избегне“.

В интервю за USA Today Джон Макдърмот, съосновател на Caloroga Shark Media, каза, че евентуално събиране между Хари и Чарлз също не би било „добър пиар“. „Един от проблемите е, че, ако Чарлз се срещне с Хари, това ще засенчи цялото пътуване, а целта на визитата е държавното посещение“, обясни Макдърмот. Той прогнозира, че подобна семейна среща може да измести основния фокус и да създаде напрежение.

„Когато някой от кралското семейство се появи публично, всички прожектори са насочени към него“, каза продуцентът. Той допълни, че макар принц Уилям и принцеса Кейт да отбелязват 15-ата годишнина от сватбата си, публичните им изяви във Великобритания също ще бъдат ограничени, за да остане фокусът върху визитата на британския монарх в САЩ. „Програмата тази седмица е за Чарлз и Камила - и отново, ако се срещнеш с Хари, това става основната тема“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com