Това се случва за първи път след смъртта на Елизабет

Първата сватба в британското кралско семейство след кончината на кралица Елизабет Втора през септември 2022 г. е факт!

Британският крал Чарлз Трети и съпругата му кралица Камила бяха сред гостите на сватбата на племенника на краля Питър Филипс, състояла се на 6 юни в югоизточното английско село Кембъл, предаде АП, цитирана от БТА.

Филипс е син на сестрата на краля - принцеса Ан. Той се ожени днес за Хариет Сперлинг, която е медицинска сестра, работеща за Националната здравна служба.

На сватбата в църквата "Вси Светии" в Кембъл присъстваха над 100 отбрани гости, сред които и престолонаследникът принц Уилям и неговата съпруга принцеса Катрин, както и принцесите Юджийн и Беатрис, дъщери на брата на краля - Андрю.

Булката беше облечена с рокля на дизайнерката Емилия Уикстийд.

Филипс, който е на 48 години, е и най-големият внук на покойната кралица Елизабет Втора. Той вече е имал един брак зад гърба си, този с Отъм Кели, от която има две дъщери - Айла и Савана. Те бяха шаферки на сватбата му днес.

Щастливият сватбен ден беше помрачен само от проливния дъжд.

Но той не помрачи настроението на младоженците, които напуснаха в края на церемонията църквата под голям бял чадър и дъжд от розови листенца, с които ги засипаха гости.

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