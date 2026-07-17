След краха в Лондон: Огромна радост за Меган

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл има сериозен повод за празнуване! Нейният авторски проект в Netflix - „С обич, Меган“ - официално бе номиниран за дневните награди „Еми“ в категорията „Изключителен лайфстайл сериал“.

44-годишната Меган не скри вълнението си и благодари на екипа в своя Instagram профил: „Огромни поздравления за невероятния екип, продуцентите и всички, които работиха по „С обич, Меган“ в Netflix. Номинирани сме за „Еми“!“

Голямата надпревара

Според списание People, шоуто на Меган ще премери сили със заглавия като A Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood и The Wizard of Paws. Победителят ще стане ясен на 53-тите годишни дневни награди „Еми“ на 30 октомври.

В „С обич, Меган“ херцогинята споделя страстта си към готвенето, градинарството и гостоприемството. Продукцията събра куп звездни гости, сред които: Минди Калинг, Криси Тейгън, Тан Франс, Джей Шети и шеф Рой Чой. Епизодични появи направиха също принц Хари и майката на Меган - Дория Рагланд.

Успехът в цифри

Поредицата бързо спечели публиката. Само седмица след премиерата си през март 2025 г., тя влезе в Глобалния Топ 10 на Netflix с 2,6 милиона гледания и 12,6 милиона изгледани часа. Вторият сезон дебютира през август същата година, последван от празничен специален епизод.

Поглед към бъдещето

По време на срещата на върха на най-влиятелните жени на Fortune, Меган направи паралел с актьорските си години в хитовия сериал „Костюмари“ (Suits) и сподели, че форматът тепърва ще се развива:

„Осем епизода за два сезона са наистина много работа... Сега тестваме нови неща. Страхотно е да гледаш 30-минутно предаване, но как мога да ти дам рецепта за две минути? Къде мога да споделя това с вас?“

Тя загатна, че съдържанието ще продължи да расте паралелно с нейната лайфстайл марка As ever, която вече предлага продукти като конфитюри, мед и ароматни свещи.