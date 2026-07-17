Как да откъснете детето от телефона? Пет съвета от психолози

Безкрайното скролване в TikTok, Instagram и YouTube се превръща във все по-сериозно предизвикателство за родителите. На този фон британското правителство подготвя нови мерки, които предвиждат нощен „часови пояс“ за социалните мрежи за 16- и 17-годишните, както и ограничаване на функции като автоматичното възпроизвеждане на видеа и безкрайното превъртане. Целта е да се подобрят сънят, концентрацията и семейният живот на тийнейджърите.

Според детски психолози и специалисти по родителство обаче технологиите сами по себе си не са врагът. По-важно е как родителите изграждат навиците на децата си.

1. Не действайте крайно

Първата реакция на много родители е да приберат телефона или таблета завинаги. Според детския психолог д-р Джейн Гилмор това рядко работи.

„Промяната на навици винаги е трудна“, казва тя.

Вместо забрани по време на скандал, специалистът препоръчва разговорите да се водят спокойно.

„Спокойният мозък общува най-добре.“

Добра идея е устройствата да имат определено място в дома – например шкаф или зарядна станция, където вечер всички телефони да остават до следващия ден.

2. Включете детето в решението

Вместо правилата да бъдат налагани едностранно, по-големите деца и тийнейджърите трябва да участват в разговора.

Детският психолог д-р Мерихан Бейкър препоръчва родителите да признаят, че социалните мрежи са важна част от живота на младите хора.

„Разбирам, че там общуваш с приятелите си. Разбирам, че има социален натиск да бъдеш онлайн. Нека заедно измислим как да намерим време през деня, в което да оставиш телефона настрана“, съветва тя.

Според родителския консултант Оливия Едуардс именно добрата връзка между родител и дете прави много по-лесно въвеждането на ограничения.

3. Превърнете екранното време в урок

Вместо само да забраняват приложенията, експертите препоръчват родителите да разговарят с децата за това как работят социалните мрежи.

Например:

Защо алгоритмите ни карат да гледаме още едно видео?

Как платформите печелят от времето, което прекарваме онлайн?

Как можем да разпознаем невярната информация?

Така децата развиват дигитална грамотност и започват по-критично да възприемат съдържанието в интернет.

4. Давайте личен пример

Експертите напомнят, че децата копират поведението на възрастните.

Ако родителите непрекъснато гледат телефоните си, трудно могат да убедят детето да ги остави.

„Всички сме виновни понякога. И аз прекарвам повече време с телефона си, отколкото бих искала“, е примерът, който д-р Бейкър препоръчва родителите спокойно да признаят пред децата си.

Според д-р Гилмор скуката също не е враг.

Когато детето просто гледа през прозореца или се чуди какво да прави, мозъкът започва да обработва идеи, да създава нови връзки и да развива въображението си.

5. Не изпадайте в паника

Според д-р Тони Сампсън от Университета в Есекс родителите не трябва да приемат, че всяко дете е „пристрастено“ към социалните мрежи.

Той подчертава, че мозъкът на децата и тийнейджърите притежава висока невропластичност – способност да се адаптира и да се възстановява.

По думите му социалните мрежи не унищожават вниманието, а просто го насочват към съдържание, което платформите искат потребителите да гледат.

Когато технологиите се използват разумно, те могат да стимулират творчеството, любопитството и ученето.

Експертите са единодушни, че най-доброто решение не е пълната забрана на телефоните, а създаването на здравословни навици, ясни правила и открит диалог между родители и деца.