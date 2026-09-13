6 кучета едва не разкъсали дете във Враца: "Мамо, не виждам с очичките"
Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
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Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
Експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов определи предложението като „екзотична идея“
Организаторите уточняват, че не са насочени срещу технологиите, а искат тяхното отговорно използване.
От британския акцент на Мадона до „Namaste“ в имейлите - психолози разкриха любопитния феномен
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Милите, не издържали стреса от изпитите
Психолози и специалисти по хранене разработват първата стандартизирана скала за измерването му
Проучванията показват, че собствениците на Android са по-скромни и не гонят статус
Психолози и експерти по киберсигурност спорят дали ограничението ще защити децата или ще ги изолира от реалния свят
Психолози ще се обучават как да работят с лежащоболни пациенти
От партията публикуваха "черен списък" с учители и психолози
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Възрастовата граница пада драстично
Психолози работят въвху звездите от Висшата лига
Най-натоварени са шофьорите, не пускайте децата сами на училище
Тези пациенти трябва да преодоляват не само състоянието си, но и дискриминацията, каза проф. Вихра Миланова Стигмата при пациентите с психични заболя...
След срелбата в Слънчев бряг: Помислихме, че е атентат, разказват шокирани норвежци Психолози ще успокояват летовниците в Слънчев бряг след стрелбата...
Психотестовете на таксиметровите шофьори се организират и провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", без да се допитат до гилдията...