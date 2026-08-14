Психолози стартираха петиция за пълна забрана на TikTok в България

Екип от криминални психолози, ръководен от Тодор Тодоров, инициира петиция за пълна забрана на платформата TikTok в България. Специалистите от компания Assess настояват и за ограничаване на достъпа до всички социални мрежи за лица под 16-годишна възраст, за да предпазят децата от опасно съдържание, дигитална зависимост и агресивни предизвикателства в интернет.

Аргументи на инициаторите

Инициаторите на петицията, сред които са авторите на видеоканала "Зад маската", аргументират исканията си с уязвимостта на децата в онлайн пространството. Според тях алгоритмите на платформите са създадени да задържат вниманието на потребителите максимално дълго, което води до прекомерна употреба и социална изолация. Особено тревожен според тях е свободният достъп до материали с насилие, самонараняване и унижение.

"Не можем да очакваме от децата сами да разбират и управляват всички рискове в цифровата среда" – посочват от екипа на Assess.

Според експертите, макар родителите да носят основната отговорност за възпитанието, те се нуждаят от подкрепата на държавата и образователната система.

Какво искат от институциите

Петицията призовава Народното събрание и Министерския съвет да предприемат конкретни законодателни стъпки. Основното искане е спиране на функционирането на TikTok в страната, доколкото това е допустимо според европейското законодателство. Специалистите настояват и за механизъм, който да удостоверява възрастта на потребителите и да блокира достъпа до социални мрежи на лица под 16 години. Сред предложенията са и реална отговорност за платформите при неспазване на правилата за защита на непълнолетните, както и засилени програми за дигитална грамотност в българските училища. Криминалните психолози подчертават, че образователната система трябва да поеме по-активна роля в превенцията на кибертормоза.

"Необходимо е да инвестираме повече в образование, критично мислене, реално общуване, спорт, култура и социални дейности, вместо да оставим детството да бъде доминирано от алгоритми, които оптимизират единствено за вниманието и времето, прекарани пред екрана", категорични са от екипа на Тодор Тодоров.

В заключителната част на петицията инициаторите пишат:

"Тази петиция не е призив срещу технологиите. Тя е призив за отговорно използване на технологиите и за поставяне на децата преди печалбата, алгоритмите и броя на гледанията. Нашите деца имат право на безопасно детство. Имат право на семейство, образование, реално общуване и среда, в която тяхното развитие е по-важно от алгоритъма".