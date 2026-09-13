Психолози стартираха петиция за пълна забрана на TikTok в България
Организаторите уточняват, че не са насочени срещу технологиите, а искат тяхното отговорно използване.
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Организаторите уточняват, че не са насочени срещу технологиите, а искат тяхното отговорно използване.
Искането обхваща държавния бюджет, общественото осигуряване и Здравната каса
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Драги връчи в четвъртък оставката си на президента Серджо Матарела, но той не му я прие
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ТЯ Ще настоява петицията да остане отворена и по време на мандата на следващия Европарламент, както и да бъде обсъдена и приета промяна в директива...
Правителството на Великобритания официално отхвърли петицията за провеждане на втори референдум за оставане в Европейския съюз, съобщава „Индипендънт"...