6 кучета едва не разкъсали дете във Враца: "Мамо, не виждам с очичките"

Шест кучета са нападнали и нахапали 6-годишно момче във Враца, оставяйки го с множество разкъсни рани по цялото тяло. Детето е прието за лечение в хирургичното отделение на врачанската болница, където лекарите са извършили две хирургични интервенции.

Инцидентът е станал в следобедните часове, когато семейството на детето се прибирало към дома си. От съседен имот внезапно излезли шест кучета, които били оставени свободно.

Майката Красимира Миладинова разказва, че детето е вървяло малко пред семейството, когато животните се спуснали към него.

„В този момент малкият ми син побягна напред пред нас, а ние бяхме по-назад. Кучетата се спуснаха към него и аз, като чух, че детето писна и ревна, казах на големия си син: „Виж какво стана с детето“. Те направо са го изяли – крачетата, ръцете, главичката отзад. Даже каза: „Мамо, аз не мога да виждам с очите“, разказва тя.

След нападението момчето е откарано в болница в тежко състояние.

Лекарите са направили две операции

По тялото на детето има множество разкъсни рани и ухапвания, включително в опасни зони в близост до големи кръвоносни съдове.

„Сериозни наранявания по цялото тяло, множество разкъсни рани, ухапвания. Някои, които са в опасна зона, в близост до магистрални кръвоносни съдове, с непряка опасност за живота, но в много сериозно състояние е детето“, обясни началникът на Хирургичното отделение в МБАЛ – Враца д-р Иван Чолашки.

При постъпването му първоначално са обработени раните в Спешното отделение, след което се е наложила оперативна ревизия с допълнителна хирургична намеса.

Момчето е и в психически шок след преживяното.

Кучетата били пускани и преди

По информация на семейството кучетата са домашни и са собственост на около 80-годишен мъж, който живее в съседния имот.

Екип на Bulgaria ON AIR е потърсил стопанина, но имотът е бил заключен, а животните са били вързани в двора.

Семейството твърди, че мъжът е бил предупреждаван многократно да не пуска кучетата свободно.

„Аз му казах много пъти: „Затвори си кучетата“. Не. Той не слуша и всичко му беше на майтап. Самите кучета са зли и се пускат“, разказва майката.

Според близките проблемът с животните продължава от години.

Подадена е жалба в полицията

Семейството вече е подало жалба в полицията и настоява стопанинът да понесе отговорност.

„Да си понесе последствията, защото е предупреден хиляди пъти“, заяви бабата на детето Верка Велкова.

Момчето е трябвало скоро да направи следващата голяма крачка в живота си – да стане първокласник. Вместо с подготовката за училище обаче, сега му предстои възстановяване и работа с психолози, за да преодолее травмата от нападението.