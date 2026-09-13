6 кучета едва не разкъсали дете във Враца: "Мамо, не виждам с очичките"
Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
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Животните са домашни, но са били пуснати свободно на улицата
В болница в Пловдив се борят да го спасят
Пострадалото момченце било транспортирано в Центъра за спешна помощ в Кърджали, а след това в пловдивска болница
Извънредна проверка в детските градини започва Столична община. Хайките тръгват, след като момиченце на 1 г. и 8 месеца беше жестоко нахапано от други...
Уволниха медицинска сестра заради случая с ухапаното в детска ясла 2-годишно дете. Това съобщи зам.-кметът по образование и култура на Столичната общи...
Хасково. Кучета без намордници нахапаха 8-годишно дете по главата и ръцете в Димитровград. Инцидентът станал в събота привечер до блок 15 в кв. "Прост...