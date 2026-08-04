Кане Корсо нахапа жестоко 6-годишно момиченце! Детето е в тежко състояние

Трагедия се разигра в късния следобед в казанлъшкото село Кънчево, след като куче от породата Кане Корсо нападна и тежко рани 6-годишно момиченце.

Инцидентът е станал около 18:00 часа в двора на къща в селото. Детето било заедно с баща си на гости при близки, когато кучето внезапно го нападнало.

Момиченцето е получило множество тежки разкъсвания, включително по главата и лицето. Първоначално е откарано в Университетската болница в Стара Загора, но заради тежкото му състояние по спешност е транспортирано в болница в Пловдив, където ще му бъде оказана специализирана медицинска помощ.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 от собственика на животното. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват при какви обстоятелства е станало нападението, как е било отглеждано кучето, дали е било обезопасено и дали собственикът е спазил всички законови изисквания.

„Кучето си беше в двора“

Собственикът на животното Иван Желев заяви, че кучето е било регистрирано и отглеждано според правилата.

„Кучето си има паспорт, на осем години е и всичко това се случва в двора. Направил съм специални ограждения“, каза той.

По думите му съседите са влезли в двора, а кучето само е открехнало вратата.

„Комшиите влизат в нашия двор, кучето открехва вратата и напада детето. Те знаят, че има куче. Идвали са и друг път. За първи път реагира така. Аз никога не го пускам навън“, обясни Желев.

От прокуратурата посочиха пред bTV, че собственикът на кучето ще бъде подведен под наказателна отговорност, ако разследването установи нарушение.