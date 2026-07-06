Мъртвото вълнение взе първа жертва

62-годишен мъж от София се е удавил в морето край Ахтопол, съобщиха от полицията в Бургас. Сигналът е подаден около 12:10 ч. в неделя в Районното управление в Царево.

Спасители са извадили тялото на мъжа в района на плаж „Делфин“. По първоначални данни той е влязъл във водата от неохраняемата зона на плажа.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, съобщава bTV.

Инцидентът отново поставя въпроса за рисковете при къпане извън охраняемите зони. Спасители напомнят, че морето вече не следва напълно познатия стар ритъм, според който става по-опасно около Илинден, когато „се обръща“.

Заради климатичните промени мъртвото вълнение все по-често се появява значително по-рано през сезона.

Специалистите съветват туристите да влизат във водата само в охраняеми зони и да се съобразяват с флаговата сигнализация.

При червен флаг къпането е забранено, а при жълт – трябва да се влиза с повишено внимание и без навлизане навътре.

Особено опасно е плуването след употреба на алкохол, при силно вълнение, както и опитите човек да се бори срещу течението.

При попадане в мъртво вълнение спасителите съветват да не се плува към брега с всички сили, а успоредно на него, докато човек излезе от течението, след което постепенно да се насочи обратно към сушата.

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