Всичко за Флаг

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Бурж Халифа стана българска

Бурж Халифа стана българска

Най-високата сграда в света – небостъргачът Бурж Халифа - бе осветен в цветовете на националния трибагреник на България. Практиката за осветяването...

06 ноември | 12:25
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Нова Зеландия ще има нов флаг

Нова Зеландия ще има нов флаг

Уелингтън. Новозеландците ще гласуват за промяна на националния си флаг, съобщиха британските медии. Министър-председателят на Нова Зеландия Джон Кий...

12 март | 13:33
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