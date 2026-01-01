От утре морето става опасно. Повлича и най-добрите плувци
Идва мъртвакът, предупреждават спасители
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Идва мъртвакът, предупреждават спасители
Спасители са извадили тялото на мъжа в района на плаж „Делфин“
Спасители дават съвети
Спасителите бият аларма
Шести ден морето е бурно, има мъртво вълнение и сологан
Морски спасител съветва летовниците да спазват флаговата сигнализация
С дни продължава мъртвото вълнение с огромни вълни, които блъскат бреговете на Бургаския залив
След Преображение Господне, морето се “обърна”
Един е бил спасен на косъм
За това предупреждават спасители по нашето море
Ето съветите на спасителите
Спасителите открили мъжа в безпомощно състояние
От 1 юни досега почти всеки ден има мъртво вълнение и солган
Има поне 4 причини никой да не бърза с вота
Тази седмица се очакват вълни от 2-2,5 метра Всяко лято мъртвото вълнение взема множество жертви. Синоптиците предупреждават, че от днес то ще се поя...
Мъртвото вълнение взе първа жертва във Варна. Това съобщава "Фокус" и уточнява, че инцидентът е станал между Централния и Южния плаж днес следобяд. Мо...
Заради аномалиите с времето морето опасно като през август Необичайно за юни мъртво вълнение хвърли в паника летовниците по родното Черноморие. По тр...
Колкото по-тих е заливът, толкова по-силно те завърта водата Червеният флаг се смени със зелен, но около 21 август пак ще стане опасно Близо 20 плаж...
45-годишен израелски турист се е удавил в Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Бургас. Вчера, в Районно управление-Несебър е получено съ...
Най-опасно е къпането на 21 август