От утре морето става опасно. Повлича и най-добрите плувци

Август винаги носи най-много туристи по българското Черноморие. Но заедно с пълните плажове идва и едно от най-опасните явления в морето – мъртвото течение, известно сред спасителите като "мъртвак". Именно от първите дни на август рискът рязко се увеличава, а професионалистите по плажовете започват да отправят едно и също предупреждение – дори опитните плувци могат да попаднат в капана на морето.

По думите на спасителите през този период подводните течения стават значително по-силни. Всекидневно по южното Черноморие се налага да бъдат извеждани десетки хора, попаднали в опасните водни коридори. Всяка подобна акция обаче поставя в риск не само живота на туристите, но и този на самите спасители.

Какво представлява мъртвото течение

Мъртвакът няма нищо общо с огромните вълни, които плашат хората още от брега. Напротив – понякога морето изглежда сравнително спокойно.

Опасността се крие под повърхността. При определени условия водата, натрупана край брега от разбиващите се вълни, започва да се връща обратно към открито море през тесни и много силни водни "коридори". Именно това е мъртвото течение.

Попаднал в него, човек инстинктивно започва да плува към брега. Така обаче се бори срещу силата на течението, бързо губи сили и изпада в паника. Точно това превръща мъртвака в една от най-честите причини за тежки инциденти в морето.

Как да разпознаете опасността

Опитните спасители често успяват да разпознаят мъртвото течение още преди някой да попадне в него.

Обикновено водата в опасната зона изглежда по-светла или почти бяла, по повърхността се виждат повече мехурчета и ситни вълнички, а между разбиващите се вълни сякаш се оформя своеобразна "река", която се движи навътре в морето.

Това обаче трудно се забелязва от туристите. Именно затова специалистите призовават хората винаги да се съобразяват с указанията на спасителите и с цвета на сигналния флаг.

Никога не плувайте срещу течението

Най-голямата грешка е човек да се опита да пребори мъртвото течение.

Спасителите съветват, ако попаднете в такъв воден коридор, преди всичко да запазите спокойствие. Вместо да плувате право към брега, трябва да се насочите успоредно на него. След като излезете от силното течение, вече може спокойно да се отправите към сушата.

Паниката е най-опасният съюзник на мъртвака.

Червеният флаг не е препоръка

Всяко лято спасителите стават свидетели на една и съща картина – въпреки забраната хора влизат във водата при червен флаг.

Според тях именно тогава стават най-тежките инциденти. Рискът допълнително нараства, ако човек е употребил алкохол или влиза във водата непосредствено след обилно хранене. Алкохолът намалява способността за преценка и реакция, а комбинацията с бурно море често завършва трагично.

Специалистите напомнят, че удавянето настъпва много бързо – понякога само за три до пет минути. Ако инцидентът стане далеч от брега, дори и най-добрата спасителна реакция невинаги е достатъчна.

Най-опасни са неохраняемите плажове

Голяма част от българското Черноморие остава без водни спасители. Именно там стават и най-много трагични случаи.

При неохраняемите плажове няма кой да предупреди за появата на мъртвото течение, нито кой да реагира през първите критични минути. Затова специалистите препоръчват туристите да избират охраняеми ивици и никога да не влизат сами във водата.

Старото поверие за Преображение

По Черноморието от поколения се предава вярването, че след Илинден морето "се обръща", а около Преображение Господне – 6 август – става най-опасно.

Макар това да е народно поверие, спасителите признават, че именно в началото на август много често се наблюдава засилване на мъртвите течения. Затова и препоръчват на 6 август хората да бъдат особено предпазливи, а при лоши условия изобщо да не влизат във водата.

Спокойното море може да бъде измамно

Според спасителите най-опасното при мъртвака е, че той не изглежда страшен. Няма огромни вълни, няма буря, няма усещане за непосредствена опасност.

Но именно тогава морето може да бъде най-коварно.

Една проста проверка на цвета на флага, няколко секунди внимание към указанията на спасителите и отказът да се влиза във водата след алкохол могат да направят разликата между обикновена лятна случка и трагедия. Защото срещу мъртвото течение не побеждава този, който плува най-силно, а този, който не подценява морето.