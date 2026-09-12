От утре морето става опасно. Повлича и най-добрите плувци
Идва мъртвакът, предупреждават спасители
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Идва мъртвакът, предупреждават спасители
Варна. На Илинден в събота по всички плажове на Варна и курортите имаше червен флаг. Забраната за къпане е още от петък следобед, когато излезе голяма...
Спасители викат на помощ общинска полиция Бургас. Спасители вдигнаха червени флагове на почти всички плажове по Южното Черноморие заради изключително...