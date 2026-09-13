Всичко за Преображение Господне

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Преображение Господне e

Преображение Господне e

Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници –Преображение Господне. По стара традиция днес се извършва освещаване и благ...

06 август | 6:43
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Преображение Господне е

Преображение Господне е

София. Православните християни честват днес празника Преображение Господне. На днешния ден вярващите се причестяват след петдневен пост, като в чест н...

06 август | 6:31
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