Преображение е! На 6 август небето се отваря за нов живот
Денят носи надежда за вътрешна промяна, а народната памет вижда първия знак на есента
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Денят носи надежда за вътрешна промяна, а народната памет вижда първия знак на есента
Идва мъртвакът, предупреждават спасители
Празникът е свързан с едно от най-важните евангелски събития
Кирил Вълчев отправи 3 послания
На 6 август християните отбелязват един от най-светлите празници, Преображение Христово – празник, посветен на едно от най-важните събития от живота н...
Защо не се ядат грозде и къпини?
Кога се прада празникът
6 август е ден за годеж
На Преображение Господне се бере първото грозде
На този ден свещениците изричат специален благослов за плода на лозята
Захари Зограф и Колю Фичето творили в светата обител
Лятото се пречупва, първото грозде се слага на трапезата
Негово светейшество българският патриарх и софийски митрополит Неофит отслужи Света литургия по случай днешния църковен празник Преображение Господне,...
Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници –Преображение Господне. По стара традиция днес се извършва освещаване и благ...
София. Православните християни честват днес празника Преображение Господне. На днешния ден вярващите се причестяват след петдневен пост, като в чест н...